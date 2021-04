Casting per la panchina della Fiorentina (Di giovedì 8 aprile 2021) Dopo la conclusione del campionato la Fiorentina deciderà il prossimo allenatore della squadra gigliata. Iachini a fine stagione dirà addio a Firenze e Rocco Commisso dovrà cercare un nuovo allenatore per la panchina viola. Da quando l’italo americano ha preso le redini della società ci sono stati già tre allenatori: Montella, Iachini e Prandelli. Tra pochi mesi assisteremo al . I nomi sono anche interessanti, ma stavolta si tratterà di un progetto a lungo termine. , quali sono i profili? I nomi valutati dal presidente sono numerosi e tutti molto interessanti. Ci sono stati sondaggi per Vincenzo Italiano, Filippo Inzaghi e Alessio Dionisi. Tutti e tre si sono resi protagonisti di ottime stagione con le rispettive squadre. Il sogno della dirigenza resta comunque Maurizio Sarri. Tuttavia la pista ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 8 aprile 2021) Dopo la conclusione del campionato ladeciderà il prossimo allenatoresquadra gigliata. Iachini a fine stagione dirà addio a Firenze e Rocco Commisso dovrà cercare un nuovo allenatore per laviola. Da quando l’italo americano ha preso le redinisocietà ci sono stati già tre allenatori: Montella, Iachini e Prandelli. Tra pochi mesi assisteremo al . I nomi sono anche interessanti, ma stavolta si tratterà di un progetto a lungo termine. , quali sono i profili? I nomi valutati dal presidente sono numerosi e tutti molto interessanti. Ci sono stati sondaggi per Vincenzo Italiano, Filippo Inzaghi e Alessio Dionisi. Tutti e tre si sono resi protagonisti di ottime stagione con le rispettive squadre. Il sognodirigenza resta comunque Maurizio Sarri. Tuttavia la pista ...

