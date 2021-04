Cashback | Meloni | ' speravo scelta diversa da Draghi | nostra battaglia continua'

(Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr. (Adnkronos) - Sulche l'avvento di Marioe la sua competenza sulle materie economiche portassero a fare una. La maggioranza ha bocciato lamozione ma ha detto che modificherà il: non credo che risolva, si può modificare come si vuole, il punto è che non è una priorità, oggi, con le poche risorse che abbiamo a disposizione, la priorità è mettere in sicurezza il nostro tessuto produttivo, è salvare le aziende. Facendo queste scelte ci si assumono delle responsabilità, noi continuiamo a dare". Così Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cashback Meloni

...la sentenza per la parte Toscanac'è subito che lo vede imputato a Siena per corruzione in atti giudiziari il Senato respinge la mozione di Fratelli d'Italia per sospendere ilbuttati ...Si segnala come ilsia stato confermato in senato con la conseguente bocciatura della mozione di di Fratelli d'Italia che ne chiedeva lo stop, cosa che scatenato la rabbia di Giorgia. ...Roma, 8 apr. (Adnkronos) – Sul cashback “speravo che l’avvento di Mario Draghi e la sua competenza sulle materie economiche portassero a fare una scelta diversa. La maggioranza ha bocciato la nostra m ...Una novità, quella della lotteria degli scontrini, che di certo non approda nel periodo migliore visto che il volume di acquisti nei negozi fisici è drasticamente diminuito per via delle chiusure ...