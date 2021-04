Blitz dei Commissari Covid | a Monreale un hub vaccinale

(Di giovedì 8 aprile 2021) Un hubpotrebbe sorgere anche aanche se al momento è d’obbligo usare il condizionale. È questa l’indiscrezione che ha ricevutoLive da fonti ben informate. Nel corso delle ultime ore aè stato anche eseguito un sopralluogo da parte dei tecnici inviati dalo per l’emergenzain Sicilia. Ma andiamo con ordine. La Regione Siciliana vuole dare un deciso impulso alla campagnache, almeno fino a oggi, è andata a rilento a causa del ritardo nelle consegne delle dosi e della psicosi AstraZeneca che ha portato a molte rinunce. Nel corso delle prossime settimane arriveranno milioni di dosi in Sicilia e l’obiettivo dichiarato del Governo regionale è di accelerare nella somministrazione, attivando altri hub sparsi nel ...

Advertising

repubblica : Covid sui mezzi pubblici, 28 casi nel Lazio. Blitz dei Nas: 'Virus su maniglie, poggiatesta e nelle sale d'attesa' - Birobiro72 : RT @fogna_la: Dal blitz dei Nas una conferma: sugli autobus romani è più facile trovare il Covid che il controllore #COVID19 #attaccatialtr… - Marco1999Busa : RT @fogna_la: Dal blitz dei Nas una conferma: sugli autobus romani è più facile trovare il Covid che il controllore #COVID19 #attaccatialtr… - GianlucaCastro8 : RT @fogna_la: Dal blitz dei Nas una conferma: sugli autobus romani è più facile trovare il Covid che il controllore #COVID19 #attaccatialtr… - nuova_venezia : Sono stati presi di mira nelle notti di lunedì e martedì gli stazi di piazzale Roma, San Tomà e Santa Maria del Gig… -

Ultime Notizie dalla rete : Blitz dei

La Nuova Venezia

La disponibilitàvaccini c'è e permette di vaccinare entro aprile tutti gli over80. Il lavoro procede, il commissario all'emergenza sta facendo bene con le Regioni', ha chiarito Draghi. Mario ...Controlla la tua ricevuta del SuperEnalotto e verifica subito il risultato: " Se hai vinto consulta il dettaglio del concorso, il numerovincitori e i premi assegnati per ogni categoria. Più ...ORISTANO. Stamani 8 aprile il blitz dei carabinieri del Nas al centro vaccinale per recuperare i documenti delle convocazioni dei pazienti, le liste degli over 80 in attesa di vaccinazione, qualche ...L'imprenditore di Aci Catena era presente in aula per l'avvio del secondo capitolo della storia giudiziaria seguita al blitz del 2018 dei carabinieri. Alla sbarra anche tanti esponenti della famiglia ...