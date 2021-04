Birmania: Usa colpiscono la produzione statale di gemme (Di giovedì 8 aprile 2021) Gli Stati Uniti hanno varato sanzioni contro la società di stato della Birmania per la produzione delle gemme, un'industria che è fonte di una delle principali entrate dello stato. Lo ha reso noto il ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 8 aprile 2021) Gli Stati Uniti hanno varato sanzioni contro la società di stato dellaper ladelle, un'industria che è fonte di una delle principali entrate dello stato. Lo ha reso noto il ...

Ambasciatore Birmania nel Regno Unito: "Edificio occupato da militari" L'occupazione dell'ambasciata approfondimento Birmania, gli Usa ordinano il rientro dei diplomatici non essenziali 'Quando ho lasciato l'ambasciata - spiega l'ambasciatore Kyaw Zwar Minn - hanno ...

Birmania: inviata Cnn, ‘regime non ha appoggio gente’ In Birmania “i militari non hanno l’appoggio della gente” e contro i golpisti hanno solo la forza della loro protesta: una situazione che potrebbe portare a un “grave conflitto civile”: lo dichiara, a ...

