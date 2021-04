(Di giovedì 8 aprile 2021) La risposta dita. Se Twitter ragiona sull’acquisto di– che vale ben 4 miliardi –risponde con la versione beta testing di, il suo nuovo esperimento per fare concorrenza al social degli audio. A lanciare l’esperimento è stato NPE Team, il gruppo di ricerca e sviluppo interno diprevede la possibilità di rispondere alle domande inviate durante le dirette dagli ascoltatori. Oltre al canale audio, inoltre, è possibile sfruttare anche quello video. LEGGI ANCHE >>>introduce l’etichetta “pagina satirica” per aiutarci a non confondere realtà e satirae parte la gara con ...

Advertising

zazoomblog : Arriva Hotline di Facebook ibrido tra Clubhouse e le live di Instagram - #Arriva #Hotline #Facebook #ibrido - riccardobusetto : Arriva Hotline e ClubHouse inizia a tremare -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva Hotline

Evosmart

...difendersi e prepararsi a questo? Come intercettare le ' worst practice '? Un suggerimento... quindie siti web con moduli specifici. Infine, la valutazione di tali segnalazioni dovrebbe ...... esposti spesso senza adeguate difese ai rischi della rete e dei social,nel giorno in cui ... Inoltre TikTok ha annunciato l'adesione ad INHOPE, una rete globale di 47per la protezione ...Altre novità in arrivo su Facebook. La piattaforma di Zuckerberg è pronta a lanciare Hotline: di cosa si tratta e come funziona Il lavoro da parte degli sviluppatori di Facebook prosegue senza sosta.A sorpresa arriva Hotline, la risposta di Facebook a Clubhouse: è dedicato a professionisti ed esperti. Non solo voce, si può usare anche la webcam.