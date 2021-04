Antonella Bellutti sul pubblico negli stadi: “Riaperti quando si potrà tornare in palestra e piscina” (Di giovedì 8 aprile 2021) In questi giorni si susseguono le voci secondo cui ci sarebbe la possibilità di vedere il pubblico negli stadi, anche in Italia, in vista degli Europei di calcio 2021. Una piccola percentuale, ovviamente, si parlerebbe del 25% della capienza, ma l’ok da parte del Governo sembra essere arrivato. Risposta importante arrivata oggi in una nota da parte di Antonella Bellutti, ex ciclista candidata alla presidenza del Coni. Le sue parole: “Ritengo inopportuna la mobilitazione per la riapertura degli stadi del calcio, quando anche le società sportive delle altre discipline sono bloccate e rischiano di chiudere per sempre, a centinaia, con gravi ricadute occupazionali”. Prosegue: “Gli stadi andranno Riaperti quando ci saranno ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 aprile 2021) In questi giorni si susseguono le voci secondo cui ci sarebbe la possibilità di vedere il, anche in Italia, in vista degli Europei di calcio 2021. Una piccola percentuale, ovviamente, si parlerebbe del 25% della capienza, ma l’ok da parte del Governo sembra essere arrivato. Risposta importante arrivata oggi in una nota da parte di, ex ciclista candidata alla presidenza del Coni. Le sue parole: “Ritengo inopportuna la mobilitazione per la riapertura deglidel calcio,anche le società sportive delle altre discipline sono bloccate e rischiano di chiudere per sempre, a centinaia, con gravi ricadute occupazionali”. Prosegue: “Gliandrannoci saranno ...

