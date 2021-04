Angela da Mondello contro la D’Urso | “Sono stata zitta | ma ora basta”

(Di giovedì 8 aprile 2021) “e brava per 8 mesi, ma ora”: così inizia il video didaBarbara. “Non ce n’è coviddi”: chi, in questi mesi, non ha sentito ripetere questa frase fino allo sfinimento?Chianello, diventata famosa dal giorno alla notte proprio per aver negato l’esistenza del Covid davanti ad L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Era l'estate del 2020 quando, dalle spiagge diChianello , ai microfoni dei giornalisti di Barbara D'Urso, ha detto una frase che ha fatto scalpore e che è stata il tormentone dei ...'Sono stata 8 mesi zitta e buona , ora basta'. Clamoroso a Mediaset,dasi scaglia contro Barbara D'Urso , arrivando all'accusa più grave ed estrema: 'Mi hai rovinato 8 mesi di vita '. La siciliana diventata famosa nell'estate 2020 con il tormentone ...“Sono stata zitta e brava per 8 mesi, ma ora basta”: così inizia il video di Angela da Mondello contro Barbara D’Urso. “Non ce n’è coviddi”: chi, in questi mesi, non ha sentito ripetere questa frase ...Angela da Mondello cambia rotta e decide di attaccare Barbara D’Urso. Da mesi la palermitana, divenuta celebre per l’intervista in cui afferma “Non ce n’è coviddi”, non si vede nei salotti della ...