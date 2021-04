A Bari “la prima scuola d’Italia mappata in realtà aumentata” L'istituto Preziosissimo Sangue (Di giovedì 8 aprile 2021) Di seguito il comunicato: L’istituto Preziosissimo Sangue di Bari è la prima scuola italiana mappata in realtà aumentata (AR). Il progetto, condotto dagli alunni della scuola media insieme alla startup innovativa barese Augmented.city, consentirà quando possibile alle famiglie in visita all’istituto (non più durante i vietati open day ma in orari al di fuori dell’attività didattica) di vivere un’esperienza immersiva tra le attività e gli ambienti scolastici. Puntando la fotocamera di smartphone e tablet su aule, laboratori e altri spazi, infatti, sarà possibile visualizzare informazioni in modalità ‘AR’, immagini e i tanti momenti della quotidiana vita scolastica. Grazie al progetto, i ragazzi hanno ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 8 aprile 2021) Di seguito il comunicato: L’diè laitalianain(AR). Il progetto, condotto dagli alunni dellamedia insieme alla startup innovativa barese Augmented.city, consentirà quando possibile alle famiglie in visita all’(non più durante i vietati open day ma in orari al di fuori dell’attività didattica) di vivere un’esperienza immersiva tra le attività e gli ambienti scolastici. Puntando la fotocamera di smartphone e tablet su aule, laboratori e altri spazi, infatti, sarà possibile visualizzare informazioni in modalità ‘AR’, immagini e i tanti momenti della quotidiana vita scolastica. Grazie al progetto, i ragazzi hanno ...

