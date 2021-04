William | fatti da parte | i giovani britannici vogliono sul trono Harry

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Da quando è inziata la pandemia da coronavirus il principe William si è speso senza sosta, assieme alla moglie Kate Middleton, per far sentire la sua vicinanza al popolo britannico anche da remoto. People ha appena calcolato, per dire, che in un anno il primogenito di Carlo e Diana ha ringraziato personalmente, con un serie di telefonate, circa trecento operatori sanitari in prima linea nella battaglia contro il coronavirus.