Trasporto aereo, nessun miglioramento per traffico passeggeri. Bene i cargo (Di mercoledì 7 aprile 2021) (Teleborsa) – È un bilancio a due facce quello fotografato dalla IATA, l’organizzazione internazionale delle compagnie aeree, per il Trasporto aereo a febbraio 2021. Da un lato gli spostamenti dei passeggeri rimangono ben al di sotto dei livelli pre-pandemia, senza mostrare segnali di miglioramento, dall’altro il segmento cargo è tornato ampiamente sopra i livelli del 2019. La domanda internazionale di passeggeri a febbraio è stata dell’88,7% inferiore a febbraio 2019 (l’organizzazione ha scelto di non fare paragoni con il 2020 per l’anormalità dell’anno), in ulteriore calo rispetto al -85,7% su base annua registrato a gennaio e il peggior risultato di crescita da luglio 2020. Tutte le regioni sono peggiorate rispetto a gennaio 2021. La domanda interna totale è scesa del 51% rispetto ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 7 aprile 2021) (Teleborsa) – È un bilancio a due facce quello fotografato dalla IATA, l’organizzazione internazionale delle compagnie aeree, per ila febbraio 2021. Da un lato gli spostamenti deirimangono ben al di sotto dei livelli pre-pandemia, senza mostrare segnali di, dall’altro il segmentoè tornato ampiamente sopra i livelli del 2019. La domanda internazionale dia febbraio è stata dell’88,7% inferiore a febbraio 2019 (l’organizzazione ha scelto di non fare paragoni con il 2020 per l’anormalità dell’anno), in ulteriore calo rispetto al -85,7% su base annua registrato a gennaio e il peggior risultato di crescita da luglio 2020. Tutte le regioni sono peggiorate rispetto a gennaio 2021. La domanda interna totale è scesa del 51% rispetto ...

Advertising

fattoquotidiano : Trasporto aereo, Parigi trova l’accordo con l’Ue sui nuovi aiuti per Air France. Sindacati: “Bruxelles vuol elimina… - ItalianAirForce : #Scramble per 2 Eurofighter del 51° Stormo dell'#AeronauticaMilitare che oggi sono decollati per intercettare un ae… - simonedecesare1 : RT @avionews: Trasporto aereo. Domanda cargo +9% a febbraio, secondo dati Iata - Rispetto ai livelli pre-Covid - KSteve4 : RT @avionews: Trasporto aereo. Domanda cargo +9% a febbraio, secondo dati Iata - Rispetto ai livelli pre-Covid - avionews : Trasporto aereo. Domanda cargo +9% a febbraio, secondo dati Iata - Rispetto ai livelli pre-Covid… -

Ultime Notizie dalla rete : Trasporto aereo IATA, trasporto aereo passeggeri ancora negativo. Bene i cargo È un bilancio a due facce quello fotografato dalla IATA, l'organizzazione internazionale delle compagnie aeree, per il trasporto aereo a febbraio 2021 . Da un lato gli spostamenti dei passeggeri rimangono ben al di sotto dei livelli pre - pandemia, senza mostrare segnali di miglioramento, dall'altro il segmento cargo ...

Trasporto aereo, nessun miglioramento per traffico passeggeri. Bene i cargo un bilancio a due facce quello fotografato dalla IATA, l'organizzazione internazionale delle compagnie aeree, per il trasporto aereo a febbraio 2021 . Da un lato gli spostamenti dei passeggeri rimangono ben al di sotto dei livelli pre - pandemia, senza mostrare segnali di miglioramento, dall'altro il segmento cargo ...

Iata, ancora nessuna ripresa per il trasporto aereo passeggeri. Bene i cargo Il Fatto Quotidiano Trasporto aereo, nessun miglioramento per traffico passeggeri. Bene i cargo (Teleborsa) - È un bilancio a due facce quello fotografato dalla IATA, l'organizzazione internazionale delle compagnie aeree, per il trasporto aereo a febbraio 2021. Da un lato gli spostamenti ...

IATA, trasporto aereo passeggeri ancora negativo. Bene i cargo È un bilancio a due facce quello fotografato dalla IATA, l'organizzazione internazionale delle compagnie aeree, per il trasporto aereo a ...

È un bilancio a due facce quello fotografato dalla IATA, l'organizzazione internazionale delle compagnie aeree, per ila febbraio 2021 . Da un lato gli spostamenti dei passeggeri rimangono ben al di sotto dei livelli pre - pandemia, senza mostrare segnali di miglioramento, dall'altro il segmento cargo ...un bilancio a due facce quello fotografato dalla IATA, l'organizzazione internazionale delle compagnie aeree, per ila febbraio 2021 . Da un lato gli spostamenti dei passeggeri rimangono ben al di sotto dei livelli pre - pandemia, senza mostrare segnali di miglioramento, dall'altro il segmento cargo ...(Teleborsa) - È un bilancio a due facce quello fotografato dalla IATA, l'organizzazione internazionale delle compagnie aeree, per il trasporto aereo a febbraio 2021. Da un lato gli spostamenti ...È un bilancio a due facce quello fotografato dalla IATA, l'organizzazione internazionale delle compagnie aeree, per il trasporto aereo a ...