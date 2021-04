Sul Recovery plan siamo in alto mare. Restano tre settimane per convincere l’Ue. Franco assicura il coinvolgimento delle Camere (Di mercoledì 7 aprile 2021) Si annunciano settimane di passione per il governo. Su quella che doveva essere la priorità numero uno del governo Draghi, ovvero il Recovery plan, l’esecutivo non ha più molto tempo. Meno di un mese per dimostrare che l’Italia sarà in grado di onorare gli impegni per sfruttare al meglio i 191,5 miliardi di euro che Bruxelles ha promesso al Paese. Il ministro dell’Economia, Daniele Franco (nella foto), ha assicurato che il Parlamento verrà coinvolto. I parlamentari che, finora, si sono cimentati solo sul progetto del vecchio governo, temono di non avere più voce in capitolo ma alla fine hanno ottenuto che ci saranno nuove “comunicazioni alle Camere prima della trasmissione” del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Le nuove comunicazioni sul Recovery ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 7 aprile 2021) Si annuncianodi passione per il governo. Su quella che doveva essere la priorità numero uno del governo Draghi, ovvero il, l’esecutivo non ha più molto tempo. Meno di un mese per dimostrare che l’Italia sarà in grado di onorare gli impegni per sfruttare al meglio i 191,5 miliardi di euro che Bruxelles ha promesso al Paese. Il ministro dell’Economia, Daniele(nella foto), hato che il Parlamento verrà coinvolto. I parlamentari che, finora, si sono cimentati solo sul progetto del vecchio governo, temono di non avere più voce in capitolo ma alla fine hanno ottenuto che ci saranno nuove “comunicazioni alleprima della trasmissione” del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Le nuove comunicazioni sul...

Ultime Notizie dalla rete : Sul Recovery Recovery plan: comunicazioni Draghi in Aula alla Camera il 26 e 27 aprile Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, terra' il 26 e il 27 aprile prossimi le comunicazioni sul testo del 'Recovery plan', in vista dell'invio del documento definitivo a Bruxelles previsto per la fine del mese. E' quanto e' emerso al termine della conferenza dei capigruppo di Montecitorio. L'...

Marsilio: 'Con 'Abruzzo Prossimo' delineiamo sviluppo 2021 - 30, trattative con ministro Carfagna' ... durante i lavori dell'evento - webinar che ha chiuso la consultazione partenariale sul documento '... Questo è un dato di fatto che prescinde dal Recovery Fund e da fondi straordinari. Domani ci sarà ...

Recovery Plan, Pubblicato bando per assunzione di 2.800 tecnici al Sud “Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il concorso per l’assunzione di 2.800 tecnici qualificati nelle amministrazioni del Sud per dare sostegno nell’attuazione dei progetti del Recovery Plan. Le domande p ...

