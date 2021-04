Si allarga il focolaio della nazionale | positivo anche Pessina

Leggi su calcioefinanza

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Siillegato allaitaliana. L’Atalanta ha reso nota infatti la positività di Matteo. “Atalanta B.C. comunica che, in seguito ai test molecolari effettuati ieri, martedì 6 aprile, il calciatore Matteoè risultatoal Covid-19. Il tesserato è asintomatico ed è in isolamento”, spiega il club nerazzurro in una L'articolo