Serie B, decise date e orari della 15^ e 16^ giornata

La Lega B ha comunicato le date e gli orari delle sfide della 15^ e 16^ giornata di campionato che si giocheranno a metà aprile. Il calendario delle sfide è stato reso noto in queste ore:

15a giornata DI RITORNO
Venerdì 16 aprile 2021 ore 21.00 SPAL – ASCOLI
Sabato 17 aprile 2021 ore 14.00 EMPOLI – BRESCIA
ore 14.00 L.R. VICENZA – LECCE
ore 14.00 MONZA – CREMONESE
ore 14.00 PESCARA – V. ENTELLA
ore 14.00 PISA – COSENZA
ore 14.00 REGGINA – REGGIANA
ore 14.00 SALERNITANA - VENEZIA
ore 16.00 CITTAdella – CHIEVOVERONA
ore 18.00 PORDENONE – FROSINONE

16a giornata DI RITORNO
Martedì 20 aprile 2021 ore 15.00 SALERNITANA – MONZA
ore 17.00 ASCOLI – EMPOLI
ore 19.00 BRESCIA – SPAL
ore 19.00 COSENZA – PESCARA
ore 19.00 CREMONESE – REGGINA
ore 19.00 FROSINONE – PISA
ore 19.00 LECCE – ...

