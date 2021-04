Ricerca per la Ripresa e la Resilienza (di C. Doglioni) (Di mercoledì 7 aprile 2021) (di Carlo Doglioni, presidente dell’Ingv, socio linceo) La pandemia è un rischio naturale, biologico, ma sempre naturale. Ce ne sono state tante di pandemie nel passato e altre torneranno in futuro. Se come cittadini non ce l’aspettavamo è solo perché abbiamo la memoria corta, perché pensiamo o meglio speriamo che gli eventi tragici non si ripeteranno in futuro, oppure semplicemente li dimentichiamo. È il conflitto tra memoria e oblio cui siamo quotidianamente sottoposti, come ci ricordava il compianto filosofo Remo Bodei. La damnatio memoriae è purtroppo molto attiva in ognuno di noi anche per i rischi naturali di origine fisica e chimica: terremoti, frane, eruzioni, maremoti, alluvioni, emissioni gassose, radiazioni ionizzanti. Dal terremoto del Belice del 1968 l’Italia ha speso o ha già investito quasi 200 miliardi di euro, quanto il Recovery Plan o Next Generation ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 aprile 2021) (di Carlo, presidente dell’Ingv, socio linceo) La pandemia è un rischio naturale, biologico, ma sempre naturale. Ce ne sono state tante di pandemie nel passato e altre torneranno in futuro. Se come cittadini non ce l’aspettavamo è solo perché abbiamo la memoria corta, perché pensiamo o meglio speriamo che gli eventi tragici non si ripeteranno in futuro, oppure semplicemente li dimentichiamo. È il conflitto tra memoria e oblio cui siamo quotidianamente sottoposti, come ci ricordava il compianto filosofo Remo Bodei. La damnatio memoriae è purtroppo molto attiva in ognuno di noi anche per i rischi naturali di origine fisica e chimica: terremoti, frane, eruzioni, maremoti, alluvioni, emissioni gassose, radiazioni ionizzanti. Dal terremoto del Belice del 1968 l’Italia ha speso o ha già investito quasi 200 miliardi di euro, quanto il Recovery Plan o Next Generation ...

Ricerca per la Ripresa e la Resilienza (di C. Doglioni) Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è una grande occasione per sviluppare la ricerca sui rischi naturali, sia biologici che geologici, in modo da essere pronti alle prossime insidie che ...

