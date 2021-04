Retroscena TPI: Copasir, la sfida tra Salvini e Meloni rischia di finire al Quirinale o alla Consulta (Di mercoledì 7 aprile 2021) Copasir, a che punto è la notte? La partita ieri ha segnato una prima vittoria da parte della Lega di Matteo Salvini nei confronti del partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia (FdI). Ma la sfida tra i due alleati-rivali rischia di non finire qui perché anche se la linea di FdI mira a tenere un profilo “istituzionale” e quindi a non fare troppo rumore mediatico sulla vicenda (pur di non spezzare quel poco che rimane di unità nel centrodestra) certamente tra i vertici del partito non è stata presa bene la decisione dei presidenti di Camera e Senato di “non decidere” o meglio di lasciar fare ai gruppi in merito alla Presidenza del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Per non parlare poi delle chat, a dir poco infuocate (è un eufemismo). Ma, come ... Leggi su tpi (Di mercoledì 7 aprile 2021), a che punto è la notte? La partita ieri ha segnato una prima vittoria da parte della Lega di Matteonei confronti del partito di Giorgia, Fratelli d’Italia (FdI). Ma latra i due alleati-rivalidi nonqui perché anche se la linea di FdI mira a tenere un profilo “istituzionale” e quindi a non fare troppo rumore mediatico sulla vicenda (pur di non spezzare quel poco che rimane di unità nel centrodestra) certamente tra i vertici del partito non è stata presa bene la decisione dei presidenti di Camera e Senato di “non decidere” o meglio di lasciar fare ai gruppi in meritoPresidenza del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Per non parlare poi delle chat, a dir poco infuocate (è un eufemismo). Ma, come ...

