Polveriera centrodestra | su Copasir ultimo scontro Lega-FdI

(Di giovedì 8 aprile 2021) Si consuma sulla presidenza dell'trae Fratelli d'Italia. Alla richiesta di FdI di ottenere la presidenza del Comitato sui servizi in quanto unico partito all'opposizione del governo Draghi, larisponde picche, con Raffaele Volpi che dopo un mese e mezzo di pausa riconvoca l'organismo bicamerale per una seduta che fonti leghiste definiscono "assolutamente ordinaria". Lasi fa forte della lettera dei Presidenti di Camera e Senato, che finalmente hanno risposto al quesito posto proprio dal presidente Volpi: nessun intervento d'imperio da parte dei Presidenti, al massimo i gruppi possono accordarsi tra loro se volessero assegnare all'unico partito di opposizione la presidenza. E almeno per ora, di far dimettere Volpi lanon ha ...

