Napoli, Gattuso sa come si batte la Juventus: i numeri (Di mercoledì 7 aprile 2021) Gennaro Gattuso sa come vincere contro la Juventus. L’allenatore del Napoli ha un bilancio più che positivo da allenatore azzurro contro i bianconeri Dopo rinvii e contro rinvii, questo pomeriggio si gioca finalmente Juventus-Napoli; recupero della 3a giornata di campionato. All’Allianz Stadium scendono in campo due squadre da sempre rivali, che nell’ultimo anno si sono anche giocate due trofei: la Coppa Italia e la Supercoppa italiana. E in ottica scontro diretto, Gennaro Gattuso sa bene come battere i bianconeri. Da allenatore azzurro infatti, come riporta il Corriere dello Sport, Ringhio ha vinto in tre dei quattro incontri disputati. La prima volta fu nel gennaio 2020, con conquistato 2-1 nel suo primo periodo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Gennarosavincere contro la. L’allenatore delha un bilancio più che positivo da allenatore azzurro contro i bianconeri Dopo rinvii e contro rinvii, questo pomeriggio si gioca finalmente; recupero della 3a giornata di campionato. All’Allianz Stadium scendono in campo due squadre da sempre rivali, che nell’ultimo anno si sono anche giocate due trofei: la Coppa Italia e la Supercoppa italiana. E in ottica scontro diretto, Gennarosa benere i bianconeri. Da allenatore azzurro infatti,riporta il Corriere dello Sport, Ringhio ha vinto in tre dei quattro incontri disputati. La prima volta fu nel gennaio 2020, con conquistato 2-1 nel suo primo periodo ...

Advertising

tancredipalmeri : Allegri: sarà Juventus (sua priorità) o Roma Sarri: sarà Roma se Allegri dice no Napoli: i 2 se va in Champions e… - _SiGonfiaLaRete : #JuventusNapoli, ballottaggio in attacco per #Gattuso: #Mertens in vantaggio su #Osimhen - BiagiomF : - ilnapolionline : Napoli verso Juve: Gattuso ritrova due pilastri e sceglie Mertens in attacco - - infoitsport : AUDIO - Bressan: 'Napoli favorito contro la Juve. Ho portato fortuna a Gattuso, vi spiego' -