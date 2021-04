Matt Gaetz chiese grazia preventiva a Trump (Di mercoledì 7 aprile 2021) Secondo quanto riferito dal New York Times, Matt Gaetz, il rappresentante della Florida fedelissimo di Trump, chiese all’ex presidente la grazia preventiva per qualsiasi reato commesso per se stesso e per altri alleati del Congresso. La richiesta sarebbe stata presentata negli ultimi giorni dell’amministrazione Trump. Il rapporto arriva mentre Gaetz è indagato dai federali per Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 7 aprile 2021) Secondo quanto riferito dal New York Times,, il rappresentante della Florida fedelissimo diall’ex presidente laper qualsiasi reato commesso per se stesso e per altri alleati del Congresso. La richiesta sarebbe stata presentata negli ultimi giorni dell’amministrazione. Il rapporto arriva mentreè indagato dai federali per

Ultime Notizie dalla rete : Matt Gaetz Idea per un reality sui quarantaduenni dei miei diciassette anni Matt Gaetz è un deputato repubblicano eletto in Florida. Molto trumpiano, grandemente impresentabile. Per darvi la misura di quanto: è accusato di sfruttamento della prostituzione e ieri, nella ...

Matt Gaetz, il deputato repubblicano della Florida accusato di abusi sessuali su una minorenne Di Andre Giove - 01/04/2021 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Guai per Matt Gaetz, il deputato repubblicano della Florida fedele a Donald Trump. L'uomo è accusato di presunti abusi sessuali su una minorenne. Un giallo politico sta sconvolgendo gli Stati Uniti e, ...

Usa: il deputato repubblicano Matt Gaetz accusato di una relazione con una minorenne La Repubblica

Usa, fedelissimo di Trump chiese grazia preventiva Secondo il "New York Times", Matt Gaetz, il deputato repubblicano fedelissimo di Donald Trump, avrebbe chiesto all'ex presidente Usa la grazia preventiva per qualsiasi reato commesso per sé stesso e ...

