Martina Rossi, l'accusa chiede 3 anni nel processo d'appello bis. Imputati ricusano il presidente della corte (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tre anni di reclusione. Questa la pena richiesta dal sostituto procuratore generale di Firenze, Luigi Bocciolini, nella requisitoria del processo di appello bis per la morte di Martina Rossi, per gli Imputati Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi. La 20enne di Genova morì in vacanza precipitando dal balcone di una camera d'albergo a Palma di Maiorca (Spagna) il 3 agosto 2011. Per l'accusa cadde nel vuoto nel disperato tentativo di sfuggire a uno stupro. Stessa richiesta è stata avanzata dai legali dei genitori di Martina, parti civili. La prossima udienza è prevista per il 14 aprile con la parola alle difese. Sul procedimento incombe la prescrizione, che scatterà ad agosto come spiegato dall'avvocato Stefano Savi, legale della ...

