Laurent Miralles | chi è il compagno di Enzo Miccio | foto | età | la loro storia

(Di mercoledì 7 aprile 2021): chi è l’uomo conosciuto per essere ildel famoso stilista e wedding planner? “E’ molto schivo, è difficile da prendere. Sono molto contento”: cosìdescrive il suo compagni, Leurent, dopo aver visto un suo videomessaggio (mostrato durante la sua intervista a Vieni da me). Ultimamente il settore L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Laurent Miralles

ViaggiNews.com

è l'uomo noto alle cronache come il compagno di Enzo Miccio , conduttore televisivo, stilista, scrittore e wedding planner originario di Napoli ospite della puntata di Ciao Darwin in ...Lui si chiama, è un medico estetico, come Enzo, molto impegnato col suo lavoro e ancor più riservato di Miccio. Basta spulciare, infatti, il suo profilo Instagram per scoprire che ...Laurent Miralles: chi è l’uomo conosciuto per essere il compagno del famoso stilista e wedding planner Enzo Miccio? “E’ molto schivo, è difficile da prendere. Sono molto contento”: così Enzo Miccio ...