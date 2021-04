La “sedia negata” a Ursula Von Der Leyen: un atto vergognoso di Erdogan ma anche di villania di Charles Michel (Di mercoledì 7 aprile 2021) La “sedia negata” alla presidente della Commissione europea, Ursula Von Der Leyen, è un atto vergognoso del presidente turco Erdogan che si commenta da solo. Un gesto denigratorio di questo autocrate che non solo non vuole riconoscere i diritti delle donne nel suo paese ma a quanto pare è capace di negarli perpetrando uno sgarbo perfino allapresidente della Commissione europea. Lo stupore e la stigmatizzazione di un simile comportamento non è solo un caso diplomatico ma è l’esempio di una villania nei confronti di una donna anche da parte del presidente del Consiglio Ue, Charles Michel. Mi chiedo perché non si è immediatamente alzato cedendo la sua sedia ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 7 aprile 2021) La “” alla presidente della Commissione europea,Von Der, è undel presidente turcoche si commenta da solo. Un gesto denigratorio di questo autocrate che non solo non vuole riconoscere i diritti delle donne nel suo paese ma a quanto pare è capace di negarli perpetrando uno sgarbo perfino allapresidente della Commissione europea. Lo stupore e la stigmatizzazione di un simile comportamento non è solo un caso diplomatico ma è l’esempio di unanei confronti di una donnada parte del presidente del Consiglio Ue,. Mi chiedo perché non si è immediatamente alzato cedendo la sua...

