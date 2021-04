«La regina Elisabetta? Una donna libera, dalla risata fragorosa» (Di mercoledì 7 aprile 2021) Un qualche sondaggio ha stabilito che il suo volto è il più riconoscibile al mondo. E non solo perché l’abbiamo visto stampato su monete, francobolli, tazze, strofinacci da cucina e qualsiasi altro tipo di gadget. Senza dimenticare il pop di Andy Warhol e le opere di Bansky. E ancora l’interpretazione di Helen Mirren o quella di Cate Blanchett, o addirittura il cameo con James Bond. Sua Maestà Elisabetta II, 95 anni il prossimo 21 aprile, è celebre in qualsiasi angolo del globo, ben oltre i territori del Commonwealth. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 7 aprile 2021) Un qualche sondaggio ha stabilito che il suo volto è il più riconoscibile al mondo. E non solo perché l’abbiamo visto stampato su monete, francobolli, tazze, strofinacci da cucina e qualsiasi altro tipo di gadget. Senza dimenticare il pop di Andy Warhol e le opere di Bansky. E ancora l’interpretazione di Helen Mirren o quella di Cate Blanchett, o addirittura il cameo con James Bond. Sua Maestà Elisabetta II, 95 anni il prossimo 21 aprile, è celebre in qualsiasi angolo del globo, ben oltre i territori del Commonwealth.

Advertising

calciepugnii : parlate qua davanti a me che io sto qua ?????? CAROLINA NON SEI MICA LA REGINA ELISABETTA DATTI UNA CALMATA #UominieDonne - SimonaCroisette : RT @VanityFairIt: Che la regina Elisabetta abbia uno spiccato senso dell’umorismo è cosa nota. E questa non è che un'altra conferma @RoyalF… - apeumgra : @Iammchecazzh Non lo capirò mai. Poi non sia mai dici che non la vuoi, ti guardano come se avessi ucciso la regina Elisabetta e il Papa. - EnricaRiera : RT @Ombre_Luci: La serie @TheCrownNetflix l’hanno vista molti. Ma pochi l’hanno guardata come ha fatto @EnricaRiera, che qui ci racconta la… - Ombre_Luci : La serie @TheCrownNetflix l’hanno vista molti. Ma pochi l’hanno guardata come ha fatto @EnricaRiera, che qui ci rac… -