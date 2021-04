Galli: “Chi ha fatto meglio tra Gattuso e Pirlo? Arrivano alla pari” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Galli: “Chi ha fatto meglio tra Gattuso e Pirlo? Arrivano alla pari, forse entrambi non hanno dato il meglio” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Filippo Galli, dirigente, per parlare della Juventus, del Napoli, di Gattuso, di Pirlo e di altro. Queste le sue parole: SU COME VIVONO Gattuso E Pirlo JUVENTUS – NAPOLI “Pirlo e Gattuso la vivranno come da calciatori? Hanno due caratteri completamente diversi. Rino è molto focoso, ha un linguaggio corporeo e non solo molto pittoresco. Pirlo è più posato ma entrambi la vivranno con grande ... Leggi su retecalcio (Di mercoledì 7 aprile 2021): “Chi hatra, forse entrambi non hanno dato il” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Filippo, dirigente, per parlare della Juventus, del Napoli, di, die di altro. Queste le sue parole: SU COME VIVONOJUVENTUS – NAPOLI “la vivranno come da calciatori? Hanno due caratteri completamente diversi. Rino è molto focoso, ha un linguaggio corporeo e non solo molto pittoresco.è più posato ma entrambi la vivranno con grande ...

Advertising

Enzovit : Galli: 'Chi ha fatto meglio tra Gattuso e Pirlo? Arrivano alla pari'' - Comeunavela : @CarloCalenda A me spaventa di più chi grida al fascismo in piazza piuttosto che dire la verità e cioè che questo g… - infoitsport : Galli: 'Chi ha fatto meglio tra Gattuso e Pirlo? Sono alla pari' - FcaPitti : RT @AmbrosinoSalva3: Galli diventa sempre più sconcertante: Dice come può funzionare un vaccino su un virus di un anno fa che non c'è più,… - galli_franc : RT @BentivogliMarco: fascisti a parte, furbetti a parte. ????Bisogna guardare con un po' più di rispetto chi non ha lo stipendio fisso tut… -