Forbes, Pechino batte New York,è la città con più miliardari (Di mercoledì 7 aprile 2021) Pechino supera New York: è la città con il maggior numero di miliardari al mondo. Secondo quanto riportano i media americani citando la classifica dei paperoni di Forbes, Pechino ha 'guadagnato' 33 ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 aprile 2021)supera New: è lacon il maggior numero dial mondo. Secondo quanto riportano i media americani citando la classifica dei paperoni diha 'guadagnato' 33 ...

