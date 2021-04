Denise Pipitone | Giovanna Botteri si infuria | “Quella trasmissione è disgustosa”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Nellan???? ??????? (Lasciateli parlare) in onda su Primo Canale, televisione russa, lo scorso 23 marzo una ragazza, Olesya Rostova, aveva rivolto un appello in tv per ritrovare la madre biologica. Una puntata vista da una telespettatrice di “Chi l’ha visto?”, la successiva segnalazione alla redazione del programma di Rai3: foto e immagini che mostrano tratti somatici simili tra Olesya, Piera Maggio e Piero Pulizzi, padre naturale di, scomparsa all’età di 4 anni a Mazara del Vallo il 1 settembre 2004. Numerose anche le coincidenze, a partire dall’età delle due bambine al momento del rapimento. I contatti con la tv russa e uno strano allungamento dei tempi per un confronto del gruppo sanguigno e del DNA. Da diversi giorni però i risultati non sono arrivati, prima l’attesa della registrazione poi l’embargo ...