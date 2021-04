Daydreamer torna in prima serata mercoledì 14 aprile 2021, ecco la trama della puntata (Di giovedì 8 aprile 2021) Con uno spot pubblicitario Mediaset ha annunciato il ritorno in prima serata di Daydreamer che avverrà il prossimo mercoledì 14 aprile 2021. puntata durante la quale Can e Sanem scoprono l’esistenza di un magazzino con le creme false distribuite al posto di quelle originali. I due non esitano a prendere qualche barattolo per avere le prove. Nihat intanto è messo con le spalle al muro dalla figlia, dopo aver abusato del cibo e aver rischiato gravi conseguenze a causa del diabete. Vi ricordiamo che l’episodio andrà in onda su Canale 5 alle ore 21:30 circa e contemporaneamente in diretta streaming su Mediaset Play. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Daydreamer puntate dal 12 al 16 aprile 2021, Can e ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 8 aprile 2021) Con uno spot pubblicitario Mediaset ha annunciato il ritorno indiche avverrà il prossimo14durante la quale Can e Sanem scoprono l’esistenza di un magazzino con le creme false distribuite al posto di quelle originali. I due non esitano a prendere qualche barattolo per avere le prove. Nihat intanto è messo con le spalle al muro dalla figlia, dopo aver abusato del cibo e aver rischiato gravi conseguenze a causa del diabete. Vi ricordiamo che l’episodio andrà in onda su Canale 5 alle ore 21:30 circa e contemporaneamente in diretta streaming su Mediaset Play. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…puntate dal 12 al 16, Can e ...

