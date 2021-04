Covid, allarme Istat: la metà delle imprese è strutturalmente a rischio (Di mercoledì 7 aprile 2021) Covid devastante per le imprese. L’Istat lancia l’allarme con i dati che fanno riferimento alla competitività dei settori nel rapporto 2021 Il 2020 è stato un anno difficile per il settore lavoro, che ha portato alla chiusura di tantissime attività commerciali che non hanno retto il peso delle chiusure e delle zone rosse. Quello che L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 7 aprile 2021)devastante per le. L’lancia l’con i dati che fanno riferimento alla competitività dei settori nel rapporto 2021 Il 2020 è stato un anno difficile per il settore lavoro, che ha portato alla chiusura di tantissime attività commerciali che non hanno retto il pesochiusure ezone rosse. Quello che L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Agenzia_Italia : Allarme in Giappone per una nuova mutazione del virus Covid 19 - forumJuventus : Verso #TorinoJuve, sabato ore 18. GdS-CT: 'Alla Continassa le buone notizie arrivano da Dybala, ok anche Ramsey. Bu… - Agenzia_Ansa : Isolamento domiciliare, assenza di fisicità, stravolgimento della routine: il Covid-19 ha peggiorato la vita di chi… - LiberoTes : RT @LegaSalvini: L'ALLARME DI ALBERTO ZANGRILLO SUGLI OSPEDALI: 'NON SOLO COVID, 8 RICOVERATI SU 10 HANNO GRAVI PATOLOGIE MA NESSUNO CI PEN… - infoitsport : Juve-Napoli, allarme Covid: Agnelli e De Laurentiis, non era meglio giocarla il 17 marzo? Se salta di nuovo è il ca… -