Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Merkel Coronavirus, Merkel: 'Troppi in terapia intensiva, serve il lockdown' 'Il numero dei pazienti ricoverati nelle terapia intensive per Covid - 19 cresce troppo velocemente. Un lockdown breve sarebbe auspicabile'. Lo ha detto la portavoce di Angela Merkel, aggiungendo che 'il ministro della Sanità ha spiegato che il numero dei pazienti in terapia intensiva è aumentato del 5% in un giorno. Questo mostra che il sistema sanitario rischia di finire ...

Speranza attacca Salvini: 'Tentare di prendere voti sull'epidemia fa solo male' "Sbaglia chi fa politica sull'epidemia di coronavirus". È quanto ha affermato il ministro della ... anche la quarantena è un deterrente' Salvini dice che vedo rosso? Anche Macron e Merkel? Dimissioni? '...

Coronavirus, Merkel: "Troppi in terapia intensiva, serve il lockdown" TGCOM Germania: “Troppi in terapia intensiva, serve lockdown” Un lockdown breve sarebbe auspicabile”. Lo ha detto la portavoce di Angela Merkel in conferenza stampa a Berlino. “Ieri il ministro della Sanità ha spiegato che il numero dei pazienti in terapia ...

Coronavirus, in Germania crescono i ricoveri in terapia intensiva. Merkel: "Serve lockdown" Allarme terapie intensive in Germania . "Il numero dei pazienti ricoverati nelle terapia intensive per Covid cresce troppo velocemente. Un lockdown breve ...

