(Di mercoledì 7 aprile 2021) IldeldelMauroha comunicato pochi minuti fa alla capigruppo le suedopo il caso assunzioni. “Non vivo questa scelta come una resa, né come una azione dettata da impulsività sotto la pressione delle polemiche di questi giorni, ma come un atto di amore verso questa istituzione, per aiutare a fare chiarezza e garantire prestigio al nostroed al nostro lavoro. Sono certo che apprezzerete questo gesto, che ritengo giusto per chi rappresenta e vive le Istituzioni”, scrivein una lettera ai consiglieri regionali. “Negli ultimi giorni si è discusso, soprattutto sugli organi di informazione, delle deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza del...

Advertising

ItalyMFA : Min.@luigidimaio ha incontrato Presidente del Consiglio ????Zoran Tegeltija e Min. della Giustizia Josip Grubeša. In… - gnomini : RT @MilkoSichinolfi: In Liguria il Consiglio Regionale chiede il conferimento della cittadinanza italiana a #PatrickZaki. La Lega si astie… - italiaserait : Consiglio regionale Lazio, dimissioni del presidente Buschini - Luca67 : RT @Storace: Nuovo #scandalo si abbatte sulla #regioneLazio - sciarrone66 : RT @BarillariDav: Si è DIMESSO Mauro Buschini, Presidente del Consiglio Regionale del Lazio. 6 giorni fa ho presentato un esposto alla Pro… -

Ultime Notizie dalla rete : Consiglio regionale

... in virtù dell'accordo politico che, dopo le elezioni del 2017, aveva portato a quel ruolo l'ex vicesindaco Stefano Balleari, che poi si è dimesso per andare in. Bucci allora ...In una missiva inviata ai consiglieri regionali, e che l'agenzia Dire ha potuto visionare, Mauro Buschini ha spiegato le ragioni delle sue dimissioni da presidente deldel Lazio. "...La vicepremier, Carmen Calvo, ha avvertito che la una regione non può prendere una decisione di questa portata "unilateralmente" ricordando che le questo spetta al Consiglio interterritoriale della ...Venerdì 9 aprile ore 12 conferenza stampa a piazza Bocca della Verità. Dal maggio 2014, in Italia, è in vigore una norma che nega la residenza a chi vive in immobili occupati a ...