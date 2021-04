Come Italia e Libia hanno ripreso il loro dialogo (Di mercoledì 7 aprile 2021) Con la visita dell’ex premier libico Fayez Al Sarraj a Roma dello scorso 8 gennaio, l’asse tra Italia e Libia è sembrato nuovamente rinsaldarsi. In quell’occasione è iniziato un cammino ripreso poi dai due nuovi governi insediatisi nei due Paesi: in Italia quello di Mario Draghi, in Libia quello di Abdul Hamid Ddeibah. La visita InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 7 aprile 2021) Con la visita dell’ex premier libico Fayez Al Sarraj a Roma dello scorso 8 gennaio, l’asse traè sembrato nuovamente rinsaldarsi. In quell’occasione è iniziato un camminopoi dai due nuovi governi insediatisi nei due Paesi: inquello di Mario Draghi, inquello di Abdul Hamid Ddeibah. La visita InsideOver.

Advertising

Ettore_Rosato : #Draghi in #Libia per la prima missione all’estero da Premier. Bene riprenda il dialogo tra i due Paesi,importante… - riotta : Insisto senza polemica: come per giustizia #Regeni l'approccio finora usato #Italia #Zaki non funzionerà. Serve div… - MSF_ITALIA : “Perché quelle sofferenze ci sembrano così lontane e sconosciute da farci credere che non siano una nostra preoccup… - gouveac66 : RT @MiguelCalabria3: #Milano, matroneo della Basilica di San Lorenzo Maggiore.Una delle chiese più antiche in #Italia modello di riferiment… - anne4_yates : RT @MiguelCalabria3: #Milano, matroneo della Basilica di San Lorenzo Maggiore.Una delle chiese più antiche in #Italia modello di riferiment… -