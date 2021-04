Chi è Luca Ravenna, la rivelazione di “LOL: chi ride è fuori” (Di mercoledì 7 aprile 2021) È uno dei 10 protagonisti della nuova serie Amazon Prime “LOL: chi ride è fuori”: ma dove abbiamo già visto Luca Ravenna? (Instagram)Luca Ravenna, comico milanese ma adottato da Roma, è sicuramente la rivelazione della nuova serie targata Amazon Prime LOL: chi ride è fuori. Pressoché sconosciuto rispetto agli altri protagonisti, tra cui figurano Elio, Caterina Guzzanti, Katia Follesa, Frank Matano e Pintus, Luca Ravenna ha ottenuto un successo incredibile, tanto che i followers sulla sua pagina Instagram sono schizzati alle stelle. Ma siamo davvero sicuri che Luca fosse così sconosciuto? Leggi anche -> Secondo Aldo Grasso “LoL” non fa ridere, su ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 7 aprile 2021) È uno dei 10 protagonisti della nuova serie Amazon Prime “LOL: chi”: ma dove abbiamo già visto? (Instagram), comico milanese ma adottato da Roma, è sicuramente ladella nuova serie targata Amazon Prime LOL: chi. Pressoché sconosciuto rispetto agli altri protagonisti, tra cui figurano Elio, Caterina Guzzanti, Katia Follesa, Frank Matano e Pintus,ha ottenuto un successo incredibile, tanto che i followers sulla sua pagina Instagram sono schizzati alle stelle. Ma siamo davvero sicuri chefosse così sconosciuto? Leggi anche -> Secondo Aldo Grasso “LoL” non fare, su ...

