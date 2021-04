Calcio | Matteo Pessina positivo al Covid-19 | sale a otto il numero dei casi tra i calciatori della Nazionale

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Non arrivano buone notizie in merito alla questione “” legata allaitaliana di. L’Atalanta ha comunicato, infatti, la positività dial-19. Il centrocampista è risultatoa un controllo effettuato martedì 6 aprile, è asintomatico ed è in isolamento. “In seguito ai test molecolari effettuati martedì 6 aprile, il centrocampistaè risultatoal-19. Il tesserato è asintomatico ed è in isolamento“, scrive la società bergamasca, aggiungendo che tutte le procedure previste dal protocollo sono state già attivate. Facendo un rapido conto,ildi ...

- si legge - comunica che, in seguito ai test molecolari effettuati ieri, martedì 6 aprile, il calciatorePessina è risultato positivo al Covid - 19 . Il tesserato è asintomatico ed è in ...BERGAMO - Tramite un comunicato apparso sul proprio sito web, l' Atalanta ha annunciato che "in seguito ai test molecolari effettuati ieri, martedì 6 aprile, il calciatorePessina è risultato positivo al Covid - 19 " . Il centrocampista, a quanto si apprende dal comunicato del club nerazzurro, "è asintomatico ed è in isolamento" . La Società, conclude la nota ...Non arrivano buone notizie in merito alla questione "Covid" legata alla Nazionale italiana di calcio. L'Atalanta ha comunicato, infatti, la positività di Matteo Pessina al Covid-19. Il centrocampista ...Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24 ...