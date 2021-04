Barbara D’Urso, nuove indiscrezioni sul suo futuro in Mediaset: ecco quale conduttrice potrebbe prendere il suo posto (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il futuro in Mediaset di Barbara D’Urso sembra essere davvero incerto. E’ da tempo ormai che diverse indiscrezioni sul suo ruolo a Canale 5 rimbalzano sui vari siti. E nelle ultime ore sono stati i colleghi di Dagospia ad annunciare un possibile approdo in Rai. A smentire (ma solo parzialmente) quei rumor, Il Fatto Quotidiano: secondo il noto portale, per la conduttrice sarebbe previsto un importante “ridimensionamento”. Dopo la chiusura anticipata di Live – Non è La D’Urso, andata in onda la domenica in prima serata, con ogni probabilità proseguirà per Barbara l’appuntamento con Pomeriggio 5, ma non anche quello con Domenica Live. Secondo diverse fonti ritenute attendibili, Mediaset ha la volontà di ridimensionare il ruolo di ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ilindisembra essere davvero incerto. E’ da tempo ormai che diversesul suo ruolo a Canale 5 rimbalzano sui vari siti. E nelle ultime ore sono stati i colleghi di Dagospia ad annunciare un possibile approdo in Rai. A smentire (ma solo parzialmente) quei rumor, Il Fatto Quotidiano: secondo il noto portale, per lasarebbe previsto un importante “ridimensionamento”. Dopo la chiusura anticipata di Live – Non è La, andata in onda la domenica in prima serata, con ogni probabilità proseguirà perl’appuntamento con Pomeriggio 5, ma non anche quello con Domenica Live. Secondo diverse fonti ritenute attendibili,ha la volontà di ridimensionare il ruolo di ...

Candleman1977 : e Barbara D'Urso che si indigna per un'idea che avrebbe potuto avere lei... - antonia53 : Non è che sia consolante ma la tv russa riabilita persino i programmi di barbara d'urso Denise Pipitone e la ragazz… - makelelatorre : vi meritate un'informazione basata su wikihow, Barbara D'urso e Bruno Vespa - _MR_MY__ : @alesbronzo Leggono, studiano, valutano, ipotizzano, sperimentano ed enunciano, non come me che do retta a Barbara D'Urso ??? - Giuspad : @nabu65 Glielo spiego meglio: se Barbara D'Urso nei suoi programmi commette delle nefandezze, lei accusa direttamente il Governo italiano? -

