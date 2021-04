Avanti un altro e il concorrente “Ric*hione per hobby” | scatta la polemica VIDEO

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Esposito Aniello fa indignare il pubblico: il motivo Sabato nel preserale di Canale 5 è andato in onda un nuovo appuntamento diun, il divertente game show condotto da paolo Bonolis e Luca Laurenti. Ad un certo punto è arrivato il turno di un certo Esposito Aniello, 31enneresidente in provincia Torino, ma di origini napoletane. Il ragazzo si è presentato in questo modo: “Mi piace cantare, ballare e fare la drag queen. Il mio nome d’arte è Reginella. La drag queen sarebbe una trans. Io faccio la trans nei momenti di divertimento… il! Mi piace fare queste cose qui, per divertire me e per far divertire gli altri“. A quel punto il padrone di casa abbastanza stupito ha detto: “Ah, lei fa il?”. Ilha replicato così: “Il ...

Advertising

CarloCalenda : Quando un elettore del PD inizia a twittare le vignette de il Fatto capisci chi ha avuto la meglio tra PD e 5S nel… - DarmianOfficial : Altro passo in avanti!! +3 ????? Felice Pasqua a tutti ?? @Inter #ForzaInter #BolognaInter #SerieA - Acerbi_Fra : +3??! Avanti così! Un altro passo importante nella nostra stagione. Daje Lazio! ?? #Ace #Acerbi #CmonEagles… - NICKPEANUT : @ILOVEPACALCIO questo e' un altro che ci percula dai dai...bene avanti un altro - sstrravagannza_ : @Luca__Pagani penso sempre come spechietto x le allodole, mettono avanti l'ambientalismo x nascondere altri intenti… -

Ultime Notizie dalla rete : Avanti altro

...di ciò che è avvenuto lunedì con undiscorso demagogico, falso e difensivo che attacca il sistema giudiziario, che osa consegnarlo alla giustizia. Lo scopo di questo discorso per portare...Su unpiano: una chiamata a sorpresa da una persona che non sentite da un po', potrebbe ...accetterete il fatto che il partner ha dei difetti " come tutti " avrete già fatto un bel passo! ...«Nell’ultimo periodo il ritornello che più spesso cantava era “Save your tears for another day”. Ed è quello che sicuramente vorrebbe lei oggi da voi. Sorridere più che piangere. Francesca è stata un ...I giallorossi avanti dopo 9’ con Ferretti, Cesena in dieci dal 40’ per l’espulsione di Steffe. Nella ripresa, al 29’ il gol di Papa e il 2-0 sembrava il sigillo al derby di Romagna, ma nel calcio mai ...