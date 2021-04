AstraZeneca, Franco Locatelli: 'Uso preferenziale agli over 60' | 'Ok seconda dose per chi ha ricevuto la prima' (Di mercoledì 7 aprile 2021) 'Considerando i dati dell'epidemia sulla letalità, che confermano che le vittime perlopiù sono anziani, l'idea anche per Italia è di raccomandare l' uso preferenziale agli over 60 '. Lo afferma Franco ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 7 aprile 2021) 'Considerando i dati dell'epidemia sulla letalità, che confermano che le vittime perlopiù sono anziani, l'idea anche per Italia è di raccomandare l' uso60 '. Lo afferma...

Advertising

SkyTG24 : 'Al momento non ci sono elementi per non considerare la somministrazione di #AstraZeneca a chi ha ricevuto la prima… - rtl1025 : ?? 'Questo non è né il funerale né l'eutanasia del vaccino #AstraZencea. E' un vaccino efficace'. Lo ha detto il pre… - il_piccolo : Ad annunciarlo mercoledì 7 aprile in serata è stato il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatell… - EMILY59834371 : RT @SkyTG24: 'Al momento non ci sono elementi per non considerare la somministrazione di #AstraZeneca a chi ha ricevuto la prima dose di qu… - DioBenedicaMe : RT @rtl1025: ?? 'Questo non è né il funerale né l'eutanasia del vaccino #AstraZencea. E' un vaccino efficace'. Lo ha detto il presidente del… -