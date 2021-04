Assassin's Creed Valhalla è nelle mani di Katheryn Winnick. Un DLC su Lagertha e Vikings è il sogno dei fan

(Di mercoledì 7 aprile 2021) A quanto pare,è una grande fan di's! E forse, questo non è troppo sorprendente visto che la famosa attrice ha vestito i panni didi. In una recente storia su Instagram, l'attrice ha pubblicato una sua foto mentre tiene in mano il pad di Xbox a tema's, taggando Xbox, Ubisoft e'sUS. Ai fan del gioco e della serie, non è sfuggita l'immagine condivisa e hanno iniziato a sognare su Reddit un DLC dicon protagonista proprio il personaggio di. Leggi altro...

Tra le opere disponibili a prezzo di saldo possiamo infatti trovare l'immenso Assassin's Creed Valhalla e il polivalente Watch Dogs Legion , acquistabili a rispettivamente poco più di 40 e 25 euro. ...... ebbene, ora un nuovo video confronta le dimensioni delle mappe in giochi come Assassin's Creed Valhalla , Cyberpunk 2077 , Ghost of Tsushima e altri. Il video del canale YouTube Dimitris Galatas VFX ...