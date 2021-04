Anticipazioni Uomini e Donne 7 Aprile | Gemma ai ferri corti con Isabella | scoppia il caos

Leggi su solonotizie24

(Di mercoledì 7 aprile 2021) La scelta vincente di Maria de Filippi d’unire i due troni, quell classico e quello over, è confermata dall’interesse del pubblico che segue con passione le vicende dei vari protagonisti del format rivoluzionato. Ledella puntata del 7registrata prima delle festività pasquali vedono al centro dell’interesse il giovane tronista Giacomo Czerny conteso tra le sue corteggiatrice e ovviamente ancheGalgani ancora una volta criticata per le sue recenti conoscenze.solonotizie24, Giacomo litiga con Carolina: le parole della corteggiatrice Giacomo, al centro dello studio, affronta il dispiacere di Carolina che gli rivela il suo disagio per non essere stata portata in esterna. Il tronista le ha preferito delle nuove ...