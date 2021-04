Amedeo Minghi torna con l’inedito” Navi o marinai”

Leggi su corrierenazionale

(Di mercoledì 7 aprile 2021) “” è il nuovo singolo inedito di: il brano è disponibile online su tutte le piattaforme digitali In radio e in digitale “” il nuovo singolo inedito di, pubblicato dalla LEAD RECORDS con M.Z.Q. Edizioni Musicali. La “vena artistica” di un grande compositore non è mai destinata ad esaurirsi e, durante il… L'articolo Corriere Nazionale.