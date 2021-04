Alitalia, sbloccati gli stipendi. Le richieste di Bruxelles e l'appello dei lavoratori a Draghi (Di mercoledì 7 aprile 2021) Acceso il dibattito su Alitalia, sugli aiuti che potrebbe ricevere e il braccio di ferro con la Commissione europea che, recentemente, ha dato il via libera a un investimento del governo francese fino a 4 miliardi per ricapitalizzare Air France Leggi su rainews (Di mercoledì 7 aprile 2021) Acceso il dibattito su, sugli aiuti che potrebbe ricevere e il braccio di ferro con la Commissione europea che, recentemente, ha dato il via libera a un investimento del governo francese fino a 4 miliardi per ricapitalizzare Air France

Ultime Notizie dalla rete : Alitalia sbloccati Alitalia, Mise: "Negoziazioni con Ue su Newco Ita in stallo, necessaria nuova strategia" ... il ministro aveva detto di essere 'assediato al ministero da lavoratori Alitalia che contestano ... Sbloccati 24,7 milioni di euro Una rassicurazione è arrivata dal sottosegretario all'Economia Claudio ...

Alitalia, MiSE: stallo con UE, serve nuova strategia ... sottolineano le organizzazioni sindacali che chiedono a gran voce " un vero rilancio di Alitalia ... Claudio Durigon, insieme alla delegazione sindacale, ha comunicato che sono stati sbloccati dal ...

Alitalia, sbloccati gli stipendi. Le richieste di Bruxelles e l'appello dei lavoratori a Draghi

Alitalia ha ricevuto gli attesi ristori Covid e può ora procedere al pagamento del restante 50% degli stipendi di marzo. Lo fanno sapere i commissari in una comunicazione interna ai dipendenti.

Alitalia, arrivati i ristori: sbloccato pagamento 50% stipendi marzo Roma, 7 aprile - Boccata d'ossigeno per i lavoratori Alitalia dopo giorni di manifestazioni e proteste. La compagnia ha ricevuto gli attesi ristori Covid e può ora procedere al pagamento del restante ...

