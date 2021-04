Alessandra Celentano difesa dalla collega Carolyn Smith: «È solo ignoranza…» (Di mercoledì 7 aprile 2021) È l’insegnante di danza più severa della tv. Quella che dice sempre cosa pensa, fregandosene del cosiddetto “politicamente corretto”. Stiamo parlando di Alessandra Celentano, che quest’anno ad “Amici” ha avuto più di uno scontro con la nuova collega di ballo, Lorella Cuccarini, definita dalla stessa nipote del “Molleggiato” una «mamma chioccia» per le sue allieve. Due poli opposti? Dove sta la ragione? A difendere la maestra Celentano un’altra esperta di danza molto stimata, Carolyn Smith, giudice di “Ballando con le stelle”, lo show di Raiuno di Milly Carlucci. leggi anche l’articolo —> Alessandra Celentano malattia, sottoposta a due interventi: «Non riuscivo più a muovermi» Alessandra Celentano ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 7 aprile 2021) È l’insegnante di danza più severa della tv. Quella che dice sempre cosa pensa, fregandosene del cosiddetto “politicamente corretto”. Stiamo parlando di, che quest’anno ad “Amici” ha avuto più di uno scontro con la nuovadi ballo, Lorella Cuccarini, definitastessa nipote del “Molleggiato” una «mamma chioccia» per le sue allieve. Due poli opposti? Dove sta la ragione? A difendere la maestraun’altra esperta di danza molto stimata,, giudice di “Ballando con le stelle”, lo show di Raiuno di Milly Carlucci. leggi anche l’articolo —>malattia, sottoposta a due interventi: «Non riuscivo più a muovermi»...

