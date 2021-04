Al via il terzo appuntamento della settimana del Million Day (Di mercoledì 7 aprile 2021) Continuano le estrazioni del Million Day. Scopriamo quali sono i numeri estratti del 7 aprile del 2021. Million Day, l’estrazione del 7 aprile 2021: tutti i numeri su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 7 aprile 2021) Continuano le estrazioni delDay. Scopriamo quali sono i numeri estratti del 7 aprile del 2021.Day, l’estrazione del 7 aprile 2021: tutti i numeri su Notizie.it.

Advertising

viverepesaro : Scuole: tamponi rapidi agli studenti delle medie, da domani al via il terzo screening organizzato dal Comune… - pu24it : Via al terzo screening pesarese Scuole Sicure: domani tamponi nelle prime medie pesaresi, venerdì e sabato alla | - csvcosenza : Opportunità digitali per il #terzosettore. Al via ciclo webinar CSV! ?? 15 aprile “Tutto su TechSoup” ?? 22 aprile “G… - SilvanoPravato : Il terzo tragico Fantozzi - Secondowelfare : RT @AlexZan87: Sviluppo sostenibile: arriva la 'call to podcast' per immaginare il futuro -