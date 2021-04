Viola il coprifuoco e viene punito con 300 squat | muore un uomo nelle Filippine

Advertising

rosaroccaforte : RT @IlPrimatoN: L'iniqua fine del povero signor Penaredondo - IlPrimatoN : L'iniqua fine del povero signor Penaredondo - Viola_mg : RT @embonaccorso: Penso sia arrivato il momento di occuparsi di questa merda di coprifuoco! Organizziamo una fiaccolata notturna di protest… - maurizi47842333 : RT @corrierebologna: Dottoressa del Rizzoli senza mascherina viola coprifuoco: multata - PaoloX68 : RT @corrierebologna: Dottoressa del Rizzoli senza mascherina viola coprifuoco: multata -

Ultime Notizie dalla rete : Viola coprifuoco

Metro

Difatti, il media locale riferisce che il 1 aprile Darren Manaog Penaredondo era uscito di casa per comprare qualche bottiglia d'acqua, violando il, in vigorie nel Paese del sud - est ...(Visited 1 times, 93 visits today) Notizie Simili: Aggredisce la vigilanza del supermercato e picchia… Ubriacoile cerca di intrufolarsi… Tenta di sfondare una porta ...Un filippino di 28 anni è morto dopo essere stato costretto dalle autorità ad eseguire 300 flessioni come punizione per aver violato il coprifuoco in vigore per arginare la pandemia. E’ successo nella ...Oltre 100 multe per violazione delle norme anticovid nel fine settimana pasquale in provincia di Pesaro Urbino. Sono state controllate 2.093 persone e accertate 35 violazioni nella giornata di sabato, ...