Viabilità Roma Regione Lazio del 06-04-2021 ore 15 | 30

(Di martedì 6 aprile 2021)6 APRILE ORE 15:20 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI AL NUOVO APPUNTAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLALA CIRCONE IN QUESTO MOMENTO E’ REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA. FA ECCEZIONE DELLAFIUMICINO DOVE ABBIAMO CODE TRA LA COLOMBO E VIA ISACCO NEWTON IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE TORNA NELLA CAPITALE IL GRAN PREMIO DI FORMULA “E”. PROSEGUONO, NEL QUARTIERE EUR, LE OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO PER LE DUE TAPPE, IN PROGRAMMA I PROSSIMI 10 E 11 APRILE. ATTIVE MODIFICHE ALLAE AL TRASPORTO PUBBLICO IN TUTTO IL QUADRANTE. TUTTE LE OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO NON INTERFERISCONO IN ALCUN MODO CON L’ATTIVITÀ VACCINALE PRESSO ...