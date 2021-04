Viabilità Roma Regione Lazio del 06-04-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 6 aprile 2021)6 APRILEORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO NEL COMPLESSO REGOLARE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA DELLA. ABBIAMO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO E SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E TIVOLI, IL TUTTO NELLE DUE DIREZIONI. PASSIAMO AL TRASPORTO MARITTIMO,MAR CI INFORMA CHE PER AVVERSE CONDIZIONI METEO LA CORSA VENTOTENE-FORMIA DELLE 15.00 E’ STATA ANTICIPATA ALLE 13.00. TORNA NELLA CAPITALE IL GRAN PREMIO DI FORMULA “E”. PROSEGUONO, NEL QUARTIERE EUR, LE OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO PER LE DUE TAPPE, IN PROGRAMMA I PROSSIMI 10 E 11 APRILE. ATTIVE MODIFICHE ALLAE AL TRASPORTO PUBBLICO IN TUTTO IL ...