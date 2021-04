Advertising

qn_giorno : #Milano, via Vesio, festa in casa a Pasquetta: 21 multati -

Ultime Notizie dalla rete : Via Vesio

Il Giorno

Lunedì 5 aprile, verso le 20, i poliziotti delle Volanti hanno sorpreso 21 persone tra i 31 e i 35 anni che stavano facendo un ricco aperitivo in un appartamento privato di, in zona QT8 a ...Proseguiamo poi verso l'abitato di Pieve, sulla carreggiata che si si vasempre più stretta ... Una volta superata la forra vera e propria scavata dal torrente, si arriva nella borgata di,...Milano - Festa in casa per Pasquetta: 21 multati. Lunedì 5 aprile, verso le 20, i poliziotti delle Volanti hanno sorpreso 21 persone tra i 31 e i 35 anni che stavano facendo un ricco aperitivo in un a ...Il corteo di ambulanti che protestano a Milano contro le chiusure si è fermato a poche centinaia di metri da piazza Duca d'Aosta dove era partito, all'angolo fra via Vitruvio e via Tadino davanti ad u ...