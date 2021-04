Vergognosa beffa nel Lazio: distribuite negli ospedali le mascherine Ffp2 non adatte ai medici (Di martedì 6 aprile 2021) distribuite negli ospedali del Lazio mascherine Ffp2 non adatte all’uso medico. Un’inchiesta del Tempo mette il dito in una piaga inquietante. Cosa si cela dietro la scritta «indicazioni per l’uso» che si trova allegata alle indicazioni sui dispositivi di sicurezza? E da oltre un anno i medici si interrogano. Le scritte stampate su diverse mascherine di tipo Ffp2 messe a disposizione da As1 ed aziende ospedaliere sono ambigue: «Molte mascherine sulla confezione hanno la dicitura ‘For Medical Use Prohibited’; oppure “Non Medical Usage” o, in alternativa, “Non medical” ed altro analogo significato». Lo denuncia la Cisl medici Lazio. Il segretario ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 6 aprile 2021)delnonall’uso medico. Un’inchiesta del Tempo mette il dito in una piaga inquietante. Cosa si cela dietro la scritta «indicazioni per l’uso» che si trova allegata alle indicazioni sui dispositivi di sicurezza? E da oltre un anno isi interrogano. Le scritte stampate su diversedi tipomesse a disposizione da As1 ed aziendeere sono ambigue: «Moltesulla confezione hanno la dicitura ‘For Medical Use Prohibited’; oppure “Non Medical Usage” o, in alternativa, “Non medical” ed altro analogo significato». Lo denuncia la Cisl. Il segretario ...

