Una Vita anticipazioni dal 12 al 17 aprile 2021: Santiago aggredisce Felipe, Maite torna ad Acacias (Di martedì 6 aprile 2021) Vediamo cosa rivelano le anticipazioni di Una Vita relative alle puntate in onda dal 12 al 17 aprile 2021 su Canale 5. Di seguito il riassunto delle trame per gli episodi della della telenovela in onda alle ore 14:10 circa. Nel corso di questa settimana vedrete come si intensificheranno le discussioni tra Marcia e Santiago e di come quest’ultimo finirà per aggredire l’Alvarez Hermoso, mandandolo addirittura in ospedale. Nel frattempo la tristezza di Camino per l’assenza di Maite sarà notata da tutti e Cesareo intuirà che si tratta di una pena d’amore. Ecco quello che succederà nelle puntate di Una Vita dal 12 al 17 aprile 2021 Puntata di lunedì 12 aprile 2021: Marcia accetta il lavoro di domestica che ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 6 aprile 2021) Vediamo cosa rivelano ledi Unarelative alle puntate in onda dal 12 al 17su Canale 5. Di seguito il riassunto delle trame per gli episodi della della telenovela in onda alle ore 14:10 circa. Nel corso di questa settimana vedrete come si intensificheranno le discussioni tra Marcia ee di come quest’ultimo finirà per aggredire l’Alvarez Hermoso, mandandolo addirittura in ospedale. Nel frattempo la tristezza di Camino per l’assenza disarà notata da tutti e Cesareo intuirà che si tratta di una pena d’amore. Ecco quello che succederà nelle puntate di Unadal 12 al 17Puntata di lunedì 12: Marcia accetta il lavoro di domestica che ...

