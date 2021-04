Terremoto di magnitudo 3 a Norcia (Di martedì 6 aprile 2021) Una scossa di Terremoto di magnitudo 3 è stata registrata alle 22:05 di ieri nell'est di Norcia, in provincia di Perugia. Il sisma è stato chiaramente avvertito dalla popolazione, ma non si segnalano ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 6 aprile 2021) Una scossa didi3 è stata registrata alle 22:05 di ieri nell'est di, in provincia di Perugia. Il sisma è stato chiaramente avvertito dalla popolazione, ma non si segnalano ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Terremoto, scossa di magnitudo 3 in Umbria: l'epicentro a Norcia #terremoto - fanpage : #terremoto Centro Italia, scossa di magnitudo 3 tra Umbria e Marche - RoccoPetraglia1 : RT @mattinodinapoli: Terremoto a Norcia, scossa di magnitudo 3: gente in strada - mattinodinapoli : Terremoto a Norcia, scossa di magnitudo 3: gente in strada - Marco_chp1 : RT @MediasetTgcom24: Terremoto, scossa di magnitudo 3 in Umbria: l'epicentro a Norcia #terremoto -