Stasera in tv, Leonardo: anticipazioni sulla puntata del 6 aprile 2021 (Di martedì 6 aprile 2021) Torna in televisione su Rai 1 ‘Leonardo’ con due nuovi episodi che narrano la vita dell’inarrivabile artista e scienziato del Rinascimento. Leonardo, la fiction della Rai dal respiro internazionale che racconta le avventure della prima parte della vita del genio del Rinascimento, torna in televisione con una nuova puntata. Siamo giunti all’appuntamento numero tre con L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 6 aprile 2021) Torna in televisione su Rai 1 ‘’ con due nuovi episodi che narrano la vita dell’inarrivabile artista e scienziato del Rinascimento., la fiction della Rai dal respiro internazionale che racconta le avventure della prima parte della vita del genio del Rinascimento, torna in televisione con una nuova. Siamo giunti all’appuntamento numero tre con L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

RaiUno : #Leonardo, una storia fatta di mistero e passione che scava a fondo in una personalità complessa. I nuovi episodi d… - RaiUno : La solitudine impostagli da bambino, una volta adulto, diventa un’esigenza: la condizione indispensabile per insegu… - ChiamateLoSonny : Ma passiamo alle cose importanti: dai che stasera Leonardo e Gian Giacomo scopano. - rosyb98 : RT @RaiUno: #Leonardo, una storia fatta di mistero e passione che scava a fondo in una personalità complessa. I nuovi episodi di #Leonardol… - StefaniaFiducia : RT @Culturamente1: Stasera su @RaiUno andranno in onda altre due puntate della fiction 'Leonardo'. Non perdetevi la recensione delle puntat… -