“Sostegno a Draghi ma profonda divergenza su Conte e M5s” Letta vede Renzi dopo i big di centrosinistra | centrodestra e pure le Sardine

(Di martedì 6 aprile 2021) E alla fine i due rivali si sono seduti insieme. Più di sette annila monovra che lo portò a essere sfrattato da Palazzo Chigi, a quasi un mese dal suo ritorno in Italia per essere eletto segretario del Pd, Enricoha incontrato Matteo. Il leader di Italia viva è stato ricevuto nella sede di Arel, Agenzia di ricerche e legislazione fondata da Nino Andreatta. Un faccia a faccia di 40 minuti, il cuinuto è stato diffuso da fonti del Nazareno: i due hanno fatto un’analisi a tutto campo e convenuto sul fatto che in questo momento lo sforzo prioritario debba essere sulalla campagna vaccinale del governo e alle azioni dieconomiche.hanno poi ragionato sulle prospettive future trovando, spiegano ancora ...

... hanno fatto un'analisi a tutto campo e convenuto sul fatto che in questo momento lo sforzo prioritario debba essere sulalla campagna vaccinale del governo e alle azioni di...... hanno fatto un'analisi a tutto campo e convenuto sul fatto che in questo momento lo sforzo prioritario debba essere sulalla campagna vaccinale del governo e alle azioni di...(LaPresse) L'annuncio della missione. Era stato lo stesso Draghi, nel suo intervento in Senato il 24 marzo scorso, ad annunciare la sua missione in Libia, con la quale vuole riaffermare il sostegno ...A quanto si apprende Letta e Renzi hanno trovato piena convergenza sul sostegno al governo Draghi e sulla priorità di riservare al contrasto alla pandemia, in primis alla campagna vaccinale. Come ...